Wist je dat ... er jaarlijks meer dan 80 vlaggen het stadhuis sieren?

AntwerpenHet Antwerpse stadhuis is deze maand feestelijk geopend, nadat het vier jaar lang in de stellingen stond. Daardoor hebben we ook vier jaar lang een jaarlijkse traditie gemist: wist je dat er normaal gezien elke zomer 80 vlaggen aan de gevel van het stadhuis prijken?