Wist je dat … de carrière van Antoon Van Dyck en Jacob Jordaens ook in het Rubenshuis is begonnen?

Antwerpen Tweedelige jurken op maat, zoete inslag en luxereizen: Felix Pakhuis voor het eerst het decor van Antwerpse trouwbeurs

In welke verre oorden spenderen pasgetrouwden tegenwoordig hun wittebroodsweken? Huwen vrouwen nog altijd in het wit? En is het klassieke portret nog altijd een must op het trouwfeest? Verloofde koppeltjes konden het zondag 30 oktober allemaal uitvissen in het Felix Pakhuis. Daar namen veertig standhouders intrek op de trouwbeurs ‘I do I do’, voor het eerst georganiseerd door Antwerps koppel Mathieu (37) en Karolien (40): “Er wordt nog steeds volop getrouwd, al merken we dat de feesten afstappen van het klassieke model.”

30 oktober