Wissel aan de top bij ZNA: Eddy Aerts neemt fakkel als CEO over van Wouter De Ploey

Antwerpen Antwerpse Marokkanen veroorde­len voetbalrel­len na winst op WK: “Als mens, én als allochtoon, schaam ik mij als ik zoiets zie”

Terwijl in Brussel de brokstukken van zondagavond worden opgeruimd, meten ook de Antwerpenaren de schade op. Niet zozeer in het straatbeeld, want er is weinig kapot gemaakt, maar vooral de schade in de hoofden en harten van de mensen. Op het Kiel lijkt de stemming eensgezind. Iedereen veroordeelt de rellen na de WK-wedstrijd België-Marokko. “Mijn 6-jarige dochtertje begon te huilen toen ze de beelden op tv zag. ‘Waarom doen ze dat, mama? Waarom maken ze auto’s kapot?’, riep ze.”

28 november