Winkelkorting na plasje in Centraal Station: NMBS brengt “gloednieuw sanitair concept” naar Antwerpen

LEVENSVER­HAAL. Augusta Arts (100), stammoeder van een van de grootste families van het land, overleden: "Tante Gussy bracht iedereen samen"

Op 22 november vorig jaar was ‘tante Gussy’, zoals haar (achter)kleinkinderen haar liefkozend noemen, nog het middelpunt van de belangstelling op de gigantische familiefoto die 922 (!) ‘Artskes’ samenbracht. Op Pasen, 9 april, is Augusta Arts op 100-jarige leeftijd rustig ingeslapen in wzc Sint-Gabriël in Antwerpen. De oudste Arts zag het levenslicht in het Modepaleis in de Nationalestraat, en stond bekend voor haar sterk en zorgend karakter. “Als we niet in het gareel liepen, was ze behoorlijk streng. Maar ze had altijd het allerbeste met ons voor”, vertellen haar zonen Peter en Marc Meulyzer.