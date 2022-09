Winkeldief doet kleren en parfum verdwijnen in kleedhokje

Antwerpen Joodse Regina (83) overleefde de Tweede Wereldoor­log en vertelt haar verhaal in een educatieve documentai­re: “Ik ben ook gelukkig geweest tijdens die oorlog, die kant mag ook verteld worden”

Wat is een razzia? En wat betekent een deportatie nu juist? Binnenkort leert uw kind het wellicht op school via de nieuwe educatieve documentaire ‘Regina Sluszny: Oorlogskind tussen twee werelden’. Met een nieuw lessenpakket wil het Vredescentrum van de stad Antwerpen de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog levendig houden bij jongeren aan de hand van een pakkende getuigenis van de joodse Regina Sluszny: “Denken dat het ons vandaag de dag niet kan overkomen is ronduit naïef.”

11:07