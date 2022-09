Winkeldief (54) steelt vier flessen parfum voor meer dan 450 euro

Het team winkeldiefstallen kreeg een verdachte persoon in de gaten in een winkel. De man had veel aandacht voor de beveiliging van het pand en voor het aanwezige personeel. Op een gegeven moment nam hij twee flessen parfum uit de rekken en liep er verder mee door de winkel. “Achter een rek met kledij frulde hij aan de flessen waarna hij verder wandelde. Even later haalde hij opnieuw flessen parfum uit de rekken om ze achter het kledingrek in zijn jas te stoppen. Dan ging hij de winkel uit zonder te betalen”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. De politie hield de verdachte tegen en vond in zijn beide jaszakken twee flessen parfum. De buit had een waarde van meer dan 450 euro. De parfum werd terugbezorgd aan de winkel.