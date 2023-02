Winkeldief (19) betrapt met 1.500 euro aan goederen

Werkzaamhe­den in Antwerpen nopen De Lijn tot drastische beslissing: populaire tramlijn 11 minstens twee jaar lang buiten dienst

Bijzonder slecht nieuws voor de reizigers van de Antwerpse tramlijn 11: ze moeten het vanaf maandag 13 maart zónder hun vertrouwde tramverbinding doen. De reden? Langs het traject liggen straks drie grote bouwwerven, waardoor er geen doorkomen aan is. Ten vroegste in 2025 wordt de populaire lijn weer in gebruik genomen. De Lijn voorziet alternatieven.