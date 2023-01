Winkel op Meir krijgt tweemaal winkeldieven over de vloer

Het team winkeldiefstallen kreeg tijdens de vroege avond een vrouw in de gaten die zich verdacht gedroeg. “Ze keek meerdere malen in het rond en voerde ogenschijnlijk iets in het schild”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. Even later zagen de agenten dat de verdachte twee flesjes parfum in haar handtas stak. Daarna ging ze naar buiten zonder te betalen. De politie hield haar tegen en handelde de diefstal verder af.