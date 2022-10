Wim Opbrouck, Bart Moeyaert en Tom Lanoye openen November Boekenmaand op openingsfestival in en rond nieuw KMSKA

Antwerpen Opening ZNA Cadix opnieuw uitgesteld: nieuw Antwerps ziekenhuis opent een half jaar later

Het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix aan Park Spoor Noord ontvangt pas in september 2023 zijn eerste patiënten. Dat is een half jaar later dan gepland. De oorzaak, volgens ZNA? De wereldwijde logistieke crisis, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is de tweede keer dat de opening van ZNA Cadix wordt uitgesteld.

13:56