Wilt u een trui of babyslab met logo van de Antwerpse politie?

16 april Na een jaar waarin het aantal triatlonwedstrijden in eigen land op twee handen te tellen zijn, ziet er naar uit dat onder de huidige coronarestricties er ook in mei weinig tot geen triatlon- of duatlonwedstrijden in ons land georganiseerd zullen worden. Zowel organisatoren als atleten vragen om duidelijkheid, maar voorlopig zijn de perspectieven voor de sport die de laatste jaren duidelijk in de lift zat in ons land op korte termijn niet meteen hoopgevend. “Nochtans is triatlon de sport bij uitstek die perfect coronaproof kan georganiseerd worden”, benadrukt Triatlon Vlaanderen-voorzitter Michaël Schouwaerts.