Wilde vos ongewilde gast in Zoo van Antwerpen: flamingo’s krijgen extra bescherming

EDEGEM IN BEELD. Fitnesscen­trum David Lloyd ging al om 5u30 weer open: “Anderen om je heen zien sporten, geeft een extra push”

13:46 Je moet wel heel erg fanatiek zijn om zo vroeg uit je nest te komen dat je om half zes in de ochtend al staat te springen in de fitness. Bij David Lloyd in Edegem was het van dat woensdagochtend bij de grote heropening van fitnesscentra. “Ontzettend blij dat we in luchtgezuiverde en koele omstandigheden het beste van onszelf kunnen geven.”