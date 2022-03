Wilde grassen en bloemen op komst op Antwerpse Bogaardeplein

Antwerpen Bekende kooivech­ter en bodybuil­der opgepakt als handlan­gers van ‘Dikke Nordin’: “Ik ken Nordin enkel vanuit de krant”

Tommy ‘Unbreakable’ Depret (43) is dinsdag gearresteerd als één van de acht verdachte dokwerkers die in opdracht van ‘Dikke Nordin’ El Hajjioui ladingen cocaïne hebben uitgehaald. Hij werd na zijn ondervraging onder voorwaarden vrijgelaten. “Ik heb niets met die Nordin te maken”, reageert hij. Tommy Depret is een van de grondleggers van de gevechtssport in België. “

16 maart