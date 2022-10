Wil Antwerps schepen Els van Doesburg (N-VA) huwelijk met cd&v? “We zijn natuurlijke bondgenoten maar kunnen niet naast elkaar blijven bestaan”

Van Doesburg verwijst daarmee ook naar de strubbelingen over onder andere kinderbijslag tussen N-VA en cd&v richting de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Zowel minister-president Jan Jambon (N-VA) als partijvoorzitter Sammy Mahdi (cd&v) hebben daar een zwak figuur geslagen. “Ik betreur wat er de afgelopen weken gebeurd is”, heeft van Doesburg daarover te zeggen. “Het resultaat is een slagveld en onzinnige analyses over wie verloren of vernederd is. Maar welke burger is daar mee bezig? Ik onthoud vooral dat er geen plaats is voor twee gelijkaardige partijen in ons politiek landschap. N-VA en cd&v kunnen niet naast elkaar blijven bestaan.”