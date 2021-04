“Wij zijn geen hersenloze neanderthalers die elkaar de kop inslaan”: freefighters van RAFC Antwerp verdedigen vrije keuze om met elkaar te vechten

Antwerpen Rubriek ‘Wie weet waar?’ bestaat één jaar! Herken jij deze plek, als de plannen waren doorgegaan?

11:19 Elke week geeft Antwerpse stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een prachtige foto prijs van het Antwerpen uit ver vervlogen tijden. De rubriek ‘Wie weet waar?’ bestaat nu al één jaar, dus hebben we een ‘speciale’ editie van ‘Herken jij deze plek?’ voor u in petto! Vier weken lang hebben we het namelijk over plannen in Antwerpen die niét zijn uitgevoerd. Jammer of gelukkig? Oordeelt u vooral zelf. Herken jij de plek waar Tanguy ons deze week mee naartoe neemt?