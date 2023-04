“Wij stoken in een museum”: Elixir d'Anvers bestaat 160 jaar en lanceert limited edition van het Antwerpse goud

GEZOCHT. Tips na FA­ROEK-reportage: dieven die 16-jarig meisje vastbonden in Antwerpen zijn internatio­naal gezocht

De twee mannen die een 16-jarig meisje vastbonden tijdens een home-invasion in Antwerpen, waren niet aan hun proefstuk toe. De dag nadien sloegen de twee al opnieuw toe, in Nederland deze keer. Eén van hen is ondertussen geïdentificeerd nadat de Nederlandse politie DNA van hem vond.