Wie wordt de allereerste stadscomedian van Antwerpen?

Ruiselede/Antwerpen Vlaams koppel bouwt aan droom in het hoge noorden: “Eigenlijk kan je Lapland als het West-Vlaanderen van Zweden beschouwen”

Koud in België? Eline Hullebusch en Simon Peeters zijn wel wat meer gewend. Het koppel slaapt sinds vorig jaar onder het noorderlicht in een sprookjesachtig landschap. Afgelopen zomer openden ze de deuren van domein ‘Långforsen’, midden in de bossen en op een uur rijden van de poolcirkel. “Ons Belgisch stoofvlees met rendierenvlees doet het uitstekend bij de lokale bevolking”

15 december