Wie mag nog op straat parkeren in centrum Antwerpen? Welke boetes riskeer je? Alles over het nieuwe parkeerbeleid

Luc Van der Kelen over stik­stofsaga: “Vlaamse regering bevindt zich nu letterlijk op drijfzand”

Zouden de Vlaamse ministers zich realiseren met wie ze te maken krijgen in de persoon van Jim Ratcliffe, grote baas van Ineos, een van de allergrootste chemiereuzen ter wereld? De man is self made en niet van aard om werkloos toe te kijken, als politici spelletjes spelen met zijn investering van vier miljard in de Antwerpse haven. De Vlaamse ministers hebben zich nu helemaal vastgereden in het vergunningenmoeras, precies zoals in Nederland.