Wie ga jij zoenen onder deze nieuwe maretak op de kerstmarkt in Antwerpen?

Antwerpen ASSISEN. Bryan Reyes del Rosario schuldig, maar niet aan doodslag: jury beslist dat Joël Ozuna de steekpar­tij heeft uitgelokt

Na 3,5 uur beraadslagen was de jury eruit. En wel met een opmerkelijk arrest. Ze oordeelden dat Bryan Reyes del Rosario niet schuldig is aan doodslag of moord, maar aan ‘opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg’. Een aanzienlijk minder zware aantijging. Bovendien ging de jury akkoord met de stelling van meester Damen, namelijk dat slachtoffer Joël Ozuna wel degelijk de steekpartij heeft uitgelokt door zijn gewelddadig gedrag. Del Rosario riskeert nu nog maar twee jaar gevangenisstraf.

8 december