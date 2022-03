“Wie afval raapt, verdient beloning”: Vooruit lanceert voorstel om Antwerpse parken proper te houden

Om de parken deze lente proper te krijgen, komt Vooruit met een opmerkelijk voorstel. In plaats van mensen te beboeten die vuilnis achterlaten, willen de Antwerpse socialisten mensen die opruimen belonen. “Op festivals krijg je een gratis consumptie als je lege bekertjes inlevert. De organisator moet zo minder tijd en mankracht investeren in de opruim achteraf. Dat is een win-win. Waarom kan zo’n systeem met belonen niet in Antwerpen?”

A-kaart of Ucoins

Hoe het systeem precies in zijn werk zal gaan, vindt de Antwerpse Vooruit-afdeling voer voor discussie tijdens de districtsraad van maart. Al geven ze alvast een voorzet. “Deel bijvoorbeeld ter plaatse vuilniszakken uit met een specifieke kleur die je niet in de winkel zal vinden. Wie dan binnen een bepaalde tijd één of meerdere volle zakken inlevert, krijgt daarvoor een beloning. Dat kan een klein bedrag zijn: extra punten op de A-kaart, een frisdrank op een terrasje in de buurt, of waarom niet, misschien zelfs wat Ucoins om te spenderen bij een lokale Antwerpse handelaar.”