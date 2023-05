Wetenschap op café: UAntwerpen zet mee schouders onder wetenschapsfestival

Antwerpena­ren zijn na zwaar noodweer eíndelijk van Italiaanse berg geraakt en... boekten nog een dagje bij

Ze zijn eindelijk weggeraakt. Na de afgelopen dagen doelloos rond te rijden op zoek naar een uitweg uit het ondergelopen stadje Forlì, is dat vrijdag wél gelukt voor de vier Antwerpenaren die vastzaten in het Italiaanse noodweer. De brug die volledig blank stond — de enige uitweg — is vrijgemaakt. Het gezelschap heeft het rampgebied achter zich gelaten en is doorgereden richting Gardameer.