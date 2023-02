Werkzaamheden in Antwerpen nopen De Lijn tot drastische beslissing: populaire tramlijn 11 minstens twee jaar lang buiten dienst

Bijzonder slecht nieuws voor de reizigers van de Antwerpse tramlijn 11: ze moeten het vanaf maandag 13 maart zónder hun vertrouwde tramverbinding doen. De reden? Langs het traject liggen straks drie grote bouwwerven, waardoor er geen doorkomen aan is. Ten vroegste in 2025 wordt de populaire lijn weer in gebruik genomen. De Lijn voorziet alternatieven.

Tramlijn 11 is een populair traject: het verbindt Berchem Station met het Centraal Station, via de oostkant van de spoorwegberm. Ook de buurt van de Provincie- en Ommeganckstraat in de Antwerpse Kievitwijk wordt bediend.

Sinds het najaar is het traject van tramlijn 11 verstoord. Door start van de werken aan de zogeheten stadslus (de lus die bestaat uit Kipdorp, de Korte Koepoortstraat, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, de Melkmarkt, de Sint-Jacobsmarkt, de Wijngaardbrug en de Wolstraat, red.) kon de tram niet doorrijden tot aan de Melkmarkt. De nieuwe tijdelijke eindhalte werd Centraal Station.

Erbarmelijke staat

Ondertussen vorderen de werken aan de stadslus: weldra gaan ook de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, Kipdorp én de Sint-Jacobsmarkt op de schop. Alsof het niet genoeg is, beginnen half maart ook nog eens werkzaamheden aan de Ommeganckstraat en daarna is de chique Cogels-Osylei in de buurt van Berchem Station aan de beurt.

Om die laatste werken vraagt De Lijn al lang: de spoorinfrastructuur is er in erbarmelijke staat, waardoor trams slechts 10 km/u mogen rijden. Eens de werken aan de Cogels-Osylei achter de rug zijn, zal tramlijn 11 er opnieuw vlot aan een normale snelheid kunnen rijden op de vernieuwde sporen.

Maar u merkt het: de werven van de stadslus, de Ommeganckstraat én de Cogels-Osylei liggen állemaal langs het traject van tram 11. De Lijn neemt daarom een drastische beslissing: de hele tramlijn 11 wordt vanaf 13 maart buiten dienst genomen. En dat tot wanneer alle werken achter de rug zijn, vermoedelijk in 2025.

Niet in de kou

De reizigers zullen de komende twee jaar niet in de kou staan, benadrukt De Lijn. “Er zijn verschillende alternatieven", klinkt het. “Buslijnen 21 (Wilrijk Neerland – Rooseveltplaats) en 30 (Zuidstation – Stuivenberg) bedienen diverse haltes in dezelfde buurten. Aan de andere zijde van de spoorwegberm is er tramlijn 9 (Silsburg – P+R Linkeroever) die voor een vlotte verbinding zorgt, en waarvan de reisweg ongeveer parallel loopt met die van tram 11. Ook het traject van de buslijnen 20 (Borsbeek – Rooseveltplaats) en 32 (Edegem – Rooseveltplaats) loopt grotendeels parallel met de reisweg van tramlijn 11.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.