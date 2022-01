Werkstraffen tot 240 uur voor Beerschotsupporters die freefights organiseerden: slechts enkelen krijgen een celstraf

Oudejaars­nacht loopt uit de hand aan de kaaien in Antwerpen: “Ik zag een vrouw vertrap­peld worden”

Een afgelaste vuurwerkshow of niet: aan de Antwerpse kaaien was het over de koppen lopen op oudejaarsnacht. De avond begon redelijk rustig, maar liep na middernacht stevig uit de hand. De politie had haar handen vol met onruststokers die projectielen en vuurpijlen in het rond gooiden: “Heel veel dronken personen en agressievelingen”, meldt Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen.

2 januari