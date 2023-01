Werken viaduct Merksem veroorzaken verkeerschaos op Antwerpse Ring richting Nederland: “Avondspits wordt nog zwaarder”

Brasschaat/Antwerpen ‘Slachtof­fer’ van vuurwerk­bom zit zélf in cel als verdachte in drugsdos­sier

De aanslag met een vuurwerkbom op de Bredabaan in Brasschaat was waarschijnlijk gericht tegen transportfirma Lukritrans die daar is gevestigd. Dat bedrijf en zijn zaakvoerder worden in verband gebracht met drugscriminaliteit. Twee verdachten van de aanslag zijn maandagmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter.

23 januari