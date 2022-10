Werken aan viaduct Merksem zorgen opnieuw voor zware ochtendspits in Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat de beschadigde brugvoeg op het wegdek richting Nederland tijdelijk beschermen met metalen platen, in afwachting van een structurele vernieuwing die pas vanaf januari mogelijk is. Sinds gisterenavond tot en met maandagochtend 5 uur zijn er op het viaduct richting Nederland slechts tweede versmalde rijstroken beschikbaar. Het is overal aanschuiven op de Antwerpse Ring en er staat een file vanaf Massenhoven op de E313. Wie naar het noorden van Antwerpen moet, kan tijdens de werken beter omrijden via de R2 en de Liefkenshoektunnel. Over langere afstand in andere richtingen, zoals van Gent naar Hasselt, rijd je beter om via Brussel in plaats van de Antwerpse ring te nemen.