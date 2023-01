Werfdief gepakt door camerabeelden

Antwerpen Achtste aanslag door drugsmili­eu tegen familie E. H., ondanks extra bewaking en camera’s: “Eén van de verdachten was amper 15 jaar oud”

In de Deken De Winterstraat in Berchem in Deurne ontploften afgelopen nacht nog maar eens explosieven. In de straat wonen leden van de familie E. H. die eerder al werden geviseerd. Zelfs bewakingsteams, ingehuurd door de familie zelf, brengen duidelijk geen soelaas. Ondanks privébewakingsdiensten en extra politiecamera’s zijn er sinds 2019 al verschillende aanslagen gepleegd, maar ook verijdeld. We zetten ze allemaal nog eens op een rijtje.

10:13