Wereldbeker veldrijden strijkt neer op strand van Sint-Anneke. Dit moet je weten om Van Aert, Van der Poel en Pidcock zondag te spotten

Lint Parket vordert tien jaar cel voor man die vrouw (89) verkracht­te in woonzorg­cen­trum Lint: “Hij is met ons nog op vakantie geweest. Waarom moest dit nu gebeuren?”

Het openbaar ministerie was niet mals voor Kris M. (36). Hij was de man die deze zomer een 89-jarige vrouw verkrachtte in haar kamer in wzc Zonnestraal in Lint. De vrouw was daarvan zo aangedaan dat ze een euthanasie-aanvraag indiende. Het parket vordert tien jaar tegen hem. De familie is bijzonder zwaar aangedaan door de feiten. Vooral omdat ze de dader kenden. “Hij is vroeger nog met ons mee op vakantie geweest”

16:18