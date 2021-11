Wereldbeker Cyclocross Antwerpen geannuleerd

Antwerpen Kinderpsy­cho­lo­ge stelt boek met 50 uitdagin­gen voor in In Den Olifant

Dit weekend was de bekende kinderpsychologe en auteur Klaar Hammenecker te gast in de Antwerpse speelgoed- en kinderboekenwinkel In Den Olifant. Ze gaf er een workshop voor kinderen en ouders in het kader van haar nieuwste boek ‘50 keer durven’. Klaar zorgde voor een primeur, want het was de eerste keer dat er in de boekenhoek ruimte werd gemaakt voor een coronaveilige activiteit, die wegens de grote belangstelling goed was voor twee goedgevulde sessies.

