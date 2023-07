Weg volledig versperd op E34 richting Antwerpen door ongeval op Linkeroever: meer dan een uur file vanaf Melsele

Alle verkeer moet de E34 verlaten via afrit 8 Waaslandhaven-Oost en kan via de parallelweg naar de E17 in Zwijndrecht rijden. Wie van Brugge naar Antwerpen wil, rijdt best om via de E17 in Gent. Als je van Knokke komt, neem dan de N31, E40 en E17 naar Antwerpen. Van Zelzate naar Antwerpen volg je de omleiding via de R4 en E17.