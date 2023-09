Weet jij waar Elise haar konijnenknuffel is?: “Ze heeft veel verdriet en slapeloze nachten”

LEZERSBIJDRAGEFemke Roels heeft momenteel een ontroostbare kleuter rondlopen thuis. Dochter Elise is namelijk haar knuffeltje kwijtgeraakt in Antwerpen. Ze lanceert nu een oproep in onze krant en hoopt dat de vinder zich meldt.