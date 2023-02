WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Antwerpen

UPDATE. Wegenwer­ker (48) overlijdt na aanrijding door vrachtwa­gen: verplichte botsabsor­beer­der stond niet opgesteld

Op de E403 in Moorsele, bij Wevelgem, is woensdagmorgen een wegenwerker om het leven gekomen bij een ongeval. De man, Mihai Obreja, werd gegrepen door een vrachtwagen en was op slag dood. Op de plaats van het ongeval stond geen botsabsorbeerder, dat is nochtans verplicht.