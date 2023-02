WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Antwerpen

Oud-speur­der Stef Peeters over zijn jaren bij de drugsbriga­de: “Een drugscon­tai­ner is als een bankkluis vol miljoenen. Wie de code kent, wordt schatrijk”

Iedereen heeft een mening over de strijd tegen de Antwerpse drugsmaffia. Wie je echter nooit hoort, zijn de mensen die er dagelijks mee te maken krijgen: de rechercheurs van de sectie drugs van de federale politie. Oud-speurder Stef Peeters maakte elf jaar deel uit van die sectie en schreef zijn ervaringen neer in de misdaadthriller 4Bar. “Als ik één ding geleerd heb bij de federale politie, is het dat men in het drugsmilieu elkaar continu bedriegt.”