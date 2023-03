WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Antwerpen

Stap dichter bij totale boycot Russische diamant in Antwerpen: “Maar er moeten nog veel achter­poort­jes gesloten worden”

Komt er dan toch een einde aan de invoer in Antwerpen van ruwe diamant uit Rusland? Na het akkoord dat de G7 vorige week afsloten, blijven er alleszins nog vraagtekens over de effectiviteit van de boycot. “De sleutel tot succes ligt in India”, zegt Tom Neys, woordvoerder van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de koepel van de sector.