WEERBERICHT. In Antwerpen overwegend bewolkt weer vanochtend

ASSISEN LIVE. “Dat hij hen eerst doodde en dan pas verkracht­te, is niet bewezen”: Vandaag hoort Du Lion zijn straf voor de vier moorden uit de jaren negentig

Du Lion is schuldig aan viervoudige moord. Tot die conclusie kwam de jury dinsdagavond al. “Bij iedere daad had hij voldoende tijd om zich te kunnen bedenken, maar telkens volhardde hij”, zo klonk het. Woensdagnamiddag zal de jury zich gaan beraden over de straf die Du Lion zal moeten uitzitten. Maar eerst krijgen zijn advocaten nog een laatste kans om te in zijn voordeel te pleiten. “Het in detail verwoorden van de feiten zou misschien te beschamend en te confronterend voor hem zijn.”