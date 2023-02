WEERBERICHT. Bewolking in Antwerpen vanochtend

ANTWERPEN Vlaanderen investeert 450.000 euro in artifi­ciële intelligen­tie om langdurig ziektever­zuim aan te pakken

De Vlaamse overheid investeert 450.000 euro in het mentaal welzijnsplatform van het Antwerpse bedrijf BloomUp. Met artificiële intelligentie zet het platform preventief in op de groei en ondersteuning van werknemers, zodat ze minder snel uitvallen op het werk én minder lang thuis blijven zitten. “Ziekteverzuim kost de samenleving 155 miljoen euro per jaar.”