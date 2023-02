WEERBERICHT: Bewolking in Antwerpen vanmiddag

Antwerpen “Kniepro­the­se voelt als een maatpak”: ZNA gebruikt eerste slimme operatiero­bot voor knieprothe­ses in Antwerpen

Als eerste ziekenhuis in de stad Antwerpen heeft Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) een intelligente operatierobot voor de plaatsing van knieprotheses in gebruik genomen. Doordat de ROSA-robot is uitgerust met een camera en optische trackers kent de chirurg tijdens de ingreep op elk moment de exacte positie van de prothese en de spanning van de gewrichtsbanden. Zo kan de chirurg de prothese preciezer plaatsen en afstellen.

10 februari