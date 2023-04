WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Antwerpen

Nederlan­der ontvoerd en zwaar toegeta­keld nadat hij Antwerpe­naar oplicht met autover­koop

Een 32-jarige Nederlander werd op 15 oktober vorig jaar in een camionette gesleurd aan de Zuidweg in Hoboken. Dat bevestigt het Antwerps parket. De man werd urenlang vastgehouden en kreeg waarschijnlijk harde klappen, waardoor hij zwaargewond raakte. Twee verdachten zaten al in de cel, een derde Bilal C. is woensdag gearresteerd bij een politiecontrole.