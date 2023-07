WEER. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Antwerpen

Lezersbijdrage Kleuter­school Koekatoe neemt afscheid van meester Nick en directrice Joke

Gisteren was het de laatste schooldag. Overal in Vlaanderen zwaaiden kinderen hun leerkrachten uit en gaan de boekentassen nu voor twee maanden de kast in. Die laatste schooldag werd overal op gepaste wijze gevierd, en dat levert leuke beelden op.