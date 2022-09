Weer twee Nederlanders opgepakt na nieuwe aanslagen in drugsmilieu

Antwerpen Tweede gratis jongeren­fes­ti­val We Outside op Theater­plein

Na een eerste editie in 2021 keerde het jongerenfestival WE OUTSIDE op woensdag 21 september terug naar het Theaterplein. WE OUTSIDE is een gratis festival voor, door en met Antwerpse jongeren met beats door onder meer publiekstrekkers als USED en J.Roots, een dj-contest, graffiti- en zeefdruk workshops, een skateterrein en meer. Voor de organisatie werkte stad Antwerpen samen met jeugdcentra Trix, Kavka, Vizit, Het Bos, Bouckenborgh, hetpaleis en een groep geëngageerde jongeren.

