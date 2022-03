Weer twee auto’s slachtoffer van mogelijke pyromaan in Hoboken: ditmaal slechts lichte beschadigingen

HobokenIn de nacht van zondag op maandag is er weer een poging brandstichting geweest in Hoboken. Dat gebeurde in de Frieslandstraat, dezelfde locatie waar een maand geleden ook al twee voertuigen in brand werden gestoken. Toen was de schade aanzienlijk zwaarder. Volgens de politie zijn er de afgelopen weken al minstens 10 gevallen van autobranden geweest waarvan men vermoedt dat ze zijn aangestoken.

Vannacht om iets over half drie was het opnieuw raak. In de Frieslandstraat heeft een onbekende nogmaals geprobeerd om twee voertuigen in brand te steken. Het gaat om een grijze Citroën C2 en een donkerkleurige BMW. De schade bleef ditmaal beperkt. Het rechterachterwiel en de bijhorende wielkast van de Citroën zijn wat beschadigd en bij de BMW is er enkel zeer lichte schade te zien.

“Sinds eind januari tot en met nu zijn er meer dan 10 voertuigen waarvan we vermoeden dat ze opzettelijk in brand zijn gestoken, of waar dat bij geprobeerd is.” aldus Wouter Bruyns van de Lokale Politie Antwerpen. “De feiten vinden meestal plaats in de avond of de nacht in de regio Zuid (Hoboken). Bij elk vermoeden van brandstichting vragen we het gerechtelijk lab ter plaatse voor sporenonderzoek. Dat was voor de feiten van vannacht ook het geval.”

Dezelfde verdachte?

De politie benadrukt dat het onderzoek erg serieus wordt genomen, ook al is de poging tot brandstichting deze keer enigszins mislukt. “Het onderzoek naar de verschillende vermoedelijk opzettelijke brandstichtingen wordt gevoerd. Bij een groot aantal feiten zijn er overeenkomsten. Maar voorlopig beschikken we nog over te weinig informatie om een uitspraak te doen of de feiten door dezelfde verdachte(n) werden gepleegd.”

Een goede maand geleden sneuvelden nog twee auto’s in dezelfde straat. Mogelijk werd het vuur aangestoken door dezelfde dader. Buurtbewoners maken zich ondertussen toch wel wat zorgen over de frequente aanvallen op de geparkeerde vierwielers. “De auto’s staan vlak tegen de huizen geparkeerd. Ik durf er niet aan denken dat de brand overslaat op een woning.” vertelde een omwonende toen aan onze redactie.

De politie vraagt om verdachte zaken die verband kunnen houden met de feiten onmiddellijk te melden bij de Blauwe Lijn via het nummer 0800 123 12. Als de oproep dringend zou zijn, kunt u ook gebruik maken van het noodnummer 101.

