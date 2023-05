WEER. Mist in Antwerpen vanochtend

Op z’n 4 jaar van straat geplukt door nazi’s, maar Fred (84) wist twee keer aan dood te ontsnappen: podcastma­ker vertelt nu zijn verhaal

Raadselachtige flarden. Dat is wat Fred J. Kader zich van zijn kinderjaren herinnert. Misschien beter zo? “Fred was amper vier jaar wanneer hij met zijn mama van de Antwerpse straten werd geplukt door de nazi’s. Vlak voordat ze op de trein richting de Dossinkazerne zouden opstappen, gebeurde er iets ongelooflijks in het Centraal-Station", vertelt podcastmaker Bart Van Nuffelen nu zijn verhaal. Fred zal als enige van zijn gezin de Holocaust overleven, en daar hebben een vliegende non en een heldhaftige tiener misschien wel iets mee te maken.