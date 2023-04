WEER. Lichte regen en overwegend bewolkt weer in Antwerpen vanochtend

Gaslek zorgt voor verkeers­hin­der op Kiel: Sint-Bernardse­steen­weg weer langzaam open

De Sint-Bernardsesteenweg is woensdagochtend afgesloten geweest tussen de Krijgsbaan en de Eikenlei. Aanleiding voor de verkeershinder is een gaslek dat ontstaan is op een middendrukleiding. Fluvius is ter plaatse gekomen om herstellingen uit te voeren, en de hinder begint langzaam op te lossen.