WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Antwerpen vanochtend

ASSISEN. Betin Azemi krijgt 30 jaar cel voor moord op Ismet Osmanaj, meer dan de vordering van het parket: “Ik raad u aan om eens goed in de spiegel te kijken”

Deze keer had de jury maar drie uurtjes nodig voor de beraadslaging. Het verdict: 30 jaar gevangenisstraf voor Betin Azemi. Dat is een jaar meer dan de advocaat-generaal gevorderd had. Vooral de spijtbetuigingen, die volgens de jury weinig oprecht klonken, evenals het feit dat Azemi de feiten voor de ogen van zijn eigen kinderen gepleegd heeft konden op weinig begrip rekenen. “Het is duidelijk dat hij de ontwikkeling van zijn kinderen fundamenteel verstoord heeft met mogelijke psychologische gevolgen voor de toekomst.”