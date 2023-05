WEER. Helder in Antwerpen vanochtend

Verkeersinfo 25 minuten file op E313 vanaf Ranst richting Antwerpen door defecte vrachtwa­gen ter hoogte van viaduct Merksem

Er staat een defecte vrachtwagen op de Antwerpse Ring ter hoogte van het viaduct in Merksem. De rechterijstrook is er versperd. Het is momenteel 23 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Ranst richting Antwerpen.