Weer aanslag op woning van familie Ben Saddik, kickbokser reageert furieus: “Ik ben verdachtmakingen beu”

Borgerhout Opnieuw woning beschoten in Borgerhout: mogelijk verkeerde huis geviseerd

In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een woning beschoten in Borgerhout. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het incident deed zich in de De Winterstraat, een zijstraat van de Sterlingerstraat. Het is ondertussen het vierde gewelddadige incident in de bewuste wijk op een maand tijd.

3 juli