“We zijn met 174, waarom is er slechts hulp voor 55?”: slachtoffers Borealiswerf protesteren opnieuw in afwachting van oranje kaart

Antwerpen Na jarenlang úren op de bus naar school: leerlingen­ver­voer in BuSO is aan de beterhand

“Leerlingen zitten urenlang op de bus naar school: ‘Als ze aankomen, hebben ze in hun broek geplast’”, kopten we bijna exact twee jaar geleden in onze krant. Ook vorig schooljaar was het leerlingenvervoer in het BuSO nog rampzalig, maar door extra middelen van de overheid is de situatie voor de leerlingen nu stukken beter. “Al staan er drie bussen aan de kant door een tekort aan buschauffeurs”, aldus Tamara Verhelst (51), buscoördinator van De Tjalk.

7 september