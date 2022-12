“We zijn blind aan het varen”: districtsschepen negen dagen zonder enig communicatiemiddel door cyberaanval

AntwerpenDe stad Antwerpen gaat al sinds 6 december gebukt onder een cyberaanval. De dienstverlening loopt in het honderd , maar ook voor de raadsleden en schepenen was het moeilijk werken de voorbije tien dagen. Ook districtsschepen Tom Van den Borne (Groen) zat tot gisterenavond zonder mailbox of agenda. “Die hebben we nu terug, maar volledig leeg: alle mails en afspraken zijn weg”, aldus Van den Borne.

In de nacht van 5 op 6 december werd de stad Antwerpen getroffen door een grootschalige cyberaanval. Nieuwe identiteitskaarten zijn onmogelijk af te halen en het Antwerps Zorgbedrijf schakelde noodgedwongen zelfs over op pen en papier. De aanval is gericht tegen Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen. Het is hackerscollectief Play die achter de cyberaanval zit. Die gebeurde via ransomware, een relatief eenvoudige manier om een bedrijf te hacken via een mail met een ransomvirus. Wanneer je zo’n mail opent, worden alle bestanden automatisch versleuteld. Alleen de hackers kunnen vanop afstand de systemen opnieuw vrijgeven.

De stad Antwerpen heeft nog tot 19 december om losgeld te betalen wil het 557 gigabyte aan gegevens terugkrijgen. IT-expert Geert Baudewijns schat het startbedrag voor Antwerpen op 500.000 tot hooguit 750.000 dollar (474.000 tot 711.000 euro, red.), om na onderhandelingen te landen op 150.000 tot 200.000 dollar (142.000 tot 190.000 euro, red.)

Volledig scherm Het gebouw van Digipolis in Hoboken. © Tessa Kraan

Achter de feiten aanhollen

In ieder geval is het voor medewerkers van de stad Antwerpen moeilijk werken de voorbije tien dagen. Ook Antwerps districtsschepen Tom Van den Borne (48) is de wanhoop nabij. “Tot gisterenavond zat ik als uitvoerend politiek mandataris zonder enig communicatiemiddel”, aldus Van den Borne. “Ik kon geen mails sturen of ontvangen, en als ik een afspraak mis: ik had geen toegang tot mijn agenda. Ambtenaren kunnen al lang opnieuw mailen, maar ons werk als mandataris doen, lukt gewoon niet.”

“Het bestuur heeft voor de cyberaanval beslist om ambtenaren voor alle systemen over te zetten naar een cloud buiten Digipolis, maar niet voor politiek mandatarissen”, gaat Van den Borne verder. “Om een of andere reden wilde het stadsbestuur daarmee wachten tot de nieuwe legislatuur in 2025. Daar dragen we nu de gevolgen van. Nu moet men toch alle raadsleden en mandatarissen overzetten naar een ander systeem: we hollen achter de feiten aan.”

Vergaderingen missen

Sinds woensdagavond hebben politiek mandatarissen weer een mailbox en agenda, maar die zijn volledig leeg. “Alle oude mails en afspraken zijn weg. Ik moet mijn communicatie en afspraken handmatig weer opbouwen, in de hoop dat ik niets vergeet. Maar tot de besluiten en andere archieven heb ik nog steeds geen toegang. Gelukkig heb ik enkele dossiers opgeslagen op een persoonlijke cloud, en ben ik niet volledig op het systeem van de stad voortgegaan. Maar sinds dinsdagochtend is er nog weinig wat ik kan opvolgen: dat is heel lastig, we zijn momenteel blind aan het varen. We missen vergaderingen, kunnen geen besluiten nakijken om nieuwe besluiten te nemen ... Dit mag echt niet te lang meer duren, of de politieke besluitvorming lijdt hieronder”, aldus Van den Borne.

