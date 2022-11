“We worden wereldkampioen”: Marokkaanse gemeenschap viert groot feest in Antwerpse Seefhoek

KIEL/BORGERHOUT VIDEO. Tien mensen gearres­teerd nadat sfeer op Antwerps volksfeest grimmiger wordt: waterkanon op het Kiel en brandjes op Turnhoutse­baan

Het groot volksfeest van de Marokkaanse gemeenschap met duizenden families in Antwerpen wordt een tikkeltje grimmiger nu de zon onder is. Op het Kiel moest het waterkanon ingezet worden omdat de massa de bevelen van de politie niet opvolgde en op de Turnhoutsebaan in Borgerhout hebben feestvierders een brandje gesticht. Er zijn in totaal tien mensen gearresteerd. De politie zegt de situatie onder controle te hebben en wil vooral geen olie op het vuur gooien.

27 november