Waterbus populairder dan ooit: 2,5 miljoenste passagier Ana Roza (29) in de bloemetjes gezet

Voor de Waterbus lijkt 2022 een recordjaar te worden. Vorige maand stapten maar liefst 104.503 passagiers aan boord tussen Hemiksem en Lillo, en daarmee is het record van augustus 2021 -toen 90.000 gebruikers- verpulverd. De dip die de Waterbus kende in de coronaperiode is helemaal weggewerkt.

De grootste groei zit bij mensen die stroomafwaarts vanuit de zone Kruibeke de Waterbus richting Antwerpen nemen. Zowat 1 op de 3 gebruikers neemt aan boord ook een fiets mee voor verder woon-werkverkeer of gewoon een fietstocht. Op dit moment hebben zo’n 1.903 mensen een abonnement van een jaar of een maand. Vaak gaat het om mensen die in de haven werken.

De Waterbus begon in 2017 met twee schepen en voer toen alleen tussen Antwerpen en Hemiksem. Vandaag varen continu zes schepen de hele Schelde op en af, met haltes van Hemiksem tot Lillo.

Volledig scherm Gerbrand Schutten - CEO waterbus, Caroline Lootens - MDK, minister Lydia Peeters , Anne Roza Holvoet en Thierry Van Steenhoven - operationeel manager bij Waterbus. © Tessa Kraan

Vanmiddag stapte aan het Steenplein in Antwerpen de 2.500.000ste passagier af. Ana Roza Holvoet (29) uit Antwerpen was nietsvermoedend ingescheept in Hemiksem en kreeg bij aankomst een jaarabonnement ter waarde van 685 euro en een goodiebag: “Ik hou van de Schelde. En bovendien gaat de Waterbus snel vooruit. Je kan er op rekenen. En het personeel is vriendelijk. In Hemiksem pak ik dan vaak het veer naar de overkant. Daar kan je prachtige fietstochten maken. Met mijn vriend ben ik al op elke steiger afgestapt om te fietsen. We hebben al heel mooie plekken ontdekt.”

Duurzaam

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) overhandigde het geschenk: “Ik ben blij om te zien dat de Waterbus zo’n succes is. Personenmobiliteit via het water is een belangrijk schakel en alternatief op strategische verkeersaders, zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor woon-werkverkeer. Zo is De Waterbus een cruciale schakel binnen de Antwerpse mobiliteit. Heel wat mensen schepen bijna dagelijks in voor hun woon-en werkverkeer om files te vermijden. En daarnaast heb je passagiers die gewoon een uitstapje langs de Schelde willen maken. Door te investeren in deze vorm van mobiliteit dragen we bij aan een uitgebreid aanbod van duurzame vervoersmodi.”

Volledig scherm Een aangemeerde Waterbus. © BELGA

