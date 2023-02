“Wat zouden we zonder plastic doen? Opnieuw in een grot gaan leven?”: Ineos-topman Ratcliffe bijt van zich af na ludieke actie

Ratcliffe was de centrale gast op het jaarlijkse evenement ‘Vooruitblik’ van Voka, Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Naar aanleiding daarvan reikte Ineos Will Fall een zogenaamde ‘Greenwashing Award’ uit aan een actievoerder die zich uitgaf voor Ratcliffe. “Project One – de ethaankraker die Ineos de komende jaren in de Antwerpse haven bouwt – is een vervuilende plastiekfabriek die schaliegas verwerkt”, klonk het niet voor het eerst.

Ratcliffe ging in de tegenaanval. “Wat moeten we doen zonder plastic? Het is in elk deel van ons leven, in zoveel dagelijkse gebruiksvoorwerpen aanwezig. De uitdaging bestaat erin om plastic almaar beter te produceren. En dat gaan we met Ineos blijven doen.” Hij was ook formeel voor zijn keuze voor Antwerpen. “Vanuit economisch perspectief is er geen betere plek voor Project One. Het ligt vlakbij een grote zeehaven en in de grootste chemische cluster van Europa.”