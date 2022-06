Wat zijn de openingsuren, hoe geraak je er, en welke nieuwe attracties mag je verwachten? Alles wat je moet weten over Sinksenfoor 2022

Chauffeur slaat af en raakt voorbijgan­ger, slachtof­fer overlijdt in ziekenhuis

Zondagavond rond 23 uur is een 20-jarige Nederlander omgekomen bij een verkeersongeval in de Constitutiestraat in Antwerpen. De man werd aangereden door een wagen die vanuit de Regentstraat afsloeg naar de Constitutiestraat.

30 mei